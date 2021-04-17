МИД РФ ответил на высылку 18 российских дипломатов

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии.

В субботу глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам РИА Новости.

При этом ранее глава чешского кабмина Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью журналистам заявления Праги о причастности российских разведчиков к взрыву на складе боеприпасов чушью. Он отметил, что эта ситуация высосана из пальца.

Подобные заявления стран Европы в российском МИДе называют "охотой на ведьм".