Чехия обсудит инцидент в Врбетице на встрече глав МИД стран Евросоюза 19 апреля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД республики, собирается поднять вопрос об инциденте в чешской деревне Врбетице на встрече министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в понедельник, 19 апреля.

«Я поручил нашим представителям в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС», - написал политик на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также заявил, что он уже информировал о «деле Врбетице» и высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также сообщил о планах на ближайшем заседании Европейского совета проинформировать партнеров республики по Евросоюзу о ситуации с инцидентом.

«На будущем заседании Европейского совета буду наших партнеров подробно информировать», - отметил глава правительства республики, слова которого приводит Чешское радио.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, в Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.