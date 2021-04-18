Курс биткоина упал на 11% и достиг $54,5 тысяч Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта начала терять свои позиции. В ходе торговой сессии в воскресенье, 18 апреля, биткоин снизился на более чем на 11,43 процента, достигнув отметки в 54,51 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Как уточняется, к 12:41 по московскому времени курс биткоина замедлил падение и находился на уровне 54,919 тысячи долларов за штуку (-11,22 процентов).

Ещё в декабре прошлого года курс популярной криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов, однако 21 февраля 2021 года стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в 58 тысяч долларов, но, после достижения такого уровня криптовалюта начала резко терять в цене. Тем не менее вскоре стоимость валюты снова пошла вверх, и 14 апреля стоимость биткоина впервые достигла 64 тысяч долларов