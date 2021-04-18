Чешского посла вызвали в МИД России

Посла Чехии в России вызвали в МИД РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в министерство иностранных дел РФ.

- В МИД РФ вызван чешский посол, — приводит слова своего источника ТАСС.

В субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов из-за взрыва боеприпасов, случившегося ещё в 2014 году. Все это время шло следствие и вот результат: по версии местных спецслужб, за происшествием якобы стоит военная разведка России. Власти Чехии считают, что российские спецслужбы организовали серию взрывов на местах хранения военной техники и амуниции в деревне Врбетице, которая произошла в октябре-декабре 2014 году.

В МИД РФ отметили, что такой "враждебный шаг" является продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Прагой за последние годы, указав также на «американский след» в данных действиях. По словам российских дипломатов, в стремлении угодить Вашингтону на фоне принятых накануне американских санкций чешские власти "даже превзошли своих заокеанских хозяев".