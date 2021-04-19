Чехия подтвердила: Росатом не допустят к тендеру на строительство АЭС "Дукованы"

Первый вице-премьер Ян Гамачек и премьер-министр Андрей Бабиш объявили на пресс-конференции о решении выслать 18 российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Росатом" не допустят до участия в тендере на строительство АЭС "Дукованы" после обвинения чешскими властями российских спецслужб в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, сообщил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

- Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять. <...> Также исключено, чтобы кто-то из других участников мог прийти с "Росатомом" субпоставщиком", - приводит газета "Право" слова министра Гавличека.

Чешские власти связали взрыв на оружейном складе в Врбетице в 2014 году с действиями российской разведки.

17 апреля, как сообщал сайт KP.ru, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. Первый вице-премьер страны заявил, что принял это решение, поскольку чешские службы идентифицировали российских дипломатов как сотрудников российских секретных служб. Их попросили уехать в течение 48 часов.