Погода в Москве на майские праздники 2021: к Дню Победы потеплеет до +20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последний месяц весны 2021 года в Москве и Центральной России ожидаются климатические качели. Так, начало мая будет прохладным, но после наступит потепление с превышением нормы. Такой прогноз погоды на майские праздники дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом», - приводит РИА Новости слова специалиста.

По словам синоптика, тот самый «перелом» произойдет к праздникам, связанным с Днем Победы. Как сообщил эксперт, эти дни наступит стабилизация погоды и «даже превышение нормы», а дальше весь месяц «попрет» по температуре «очень уверенно в сторону хорошего тепла».

Тишковец отмтеил, что речь идет о «нормальной весенней, майской» погоде с небольшим превышением температурной нормы.

Как уточнил сотрудник «Фобос», в Первомай в столице ожидается похолодание с небольшими дождями, а ко Дню Победы потеплеет до 15 – 20 градусов тепла.

Напомним, в столице два дня подряд в Москве были побиты температурные рекорды. В минувшую среду, 14 апреля, температура обновила рекорд, державшийся с 1962 года. Воздух прогрелся до 21,5 градуса тепла. Однако позже синоптик предупредила о резких перепадах температур.