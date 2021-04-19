В России появился новый вид мошенничества с использованием фейковых сайтов банков

Прокуратура Москвы предупредила о новых видах мошенничества с использованием фиктивных Интернет-сайтов банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Прокуратуре Москвы заявили о случаях кибермошенничеств и новой виде аферы с использованием фейковых сайтов банков. В ведомстве отметили, что мошенники звонят под видом сотрудника банка или присылают сообщения от банка.

- При этом гражданам предлагается оформить вклад под высокий процент. Злоумышленники направляют жертве ссылку на поддельную страницу аутентификации онлайн-банка, которая дублирует официальный сайт банка, где также требуется ввести логин и пароль, - сказано на сайте московской прокуратуры.

В ведомстве также заявили, что участились случаи кражи денег под предлогом оплаты комиссии или страхования для получения банковских услуг на выгодных условиях.

Отмечается, что в первом квартале 2021 года в Москве произошло уже 14,7 тысячи преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Показатель стал выше на 36% по сравнению с первым кварталом 2020 года.