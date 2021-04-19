Эдвард Бил рассказал, что скоро снова станет папой

Эдвард Бил рассказал о беременности жены Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эдвард Бил рассказала, что в этом году станет папой во второй раз. Супруга блогера снова беременна. Об этом Бил рассказал сам, добавив, что узнал об этом радостном событии, когда ему уже была избрана мера пресечения.

Блогер отметил, что жена устроила ему настоящий сюрприз: вручила подарочную коробку и сказала, что ее передала какая-то поклонница. Это не первый случай, когда подписчики присылают блогеру презенты, поэтому он ничуть не удивился.

Открыв коробку, блогер увидел в ней много конфет и лист бумаги с защитным слоем. Стерев защиту монеткой, Эдвард видел сообщение жены, что скоро у них появится малыш.

Молодой человек признался, что теперь он мечтает о сыне, ведь дочка у них с женой же есть. Блогер добавил, что если его мечта исполнится, и родится все-таки мальчик, малыша назовут Оскаром. Бил признался, что ему и его жене нравятся необычные имена, передает Life.ru.

Напомним, в начале апреля Эдвард Бил устроил аварию в центре Москвы. В результате, пострадавшая девушка несколько дней провела в коме, после перенесла сложную операцию. Сейчас она по-прежнему находится в больнице.

Блогеру было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В результате, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.