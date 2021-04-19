МИД Германии считает «нормандский формат» подходящим для деэскалации ситуации в Донбассе

Хайко Маас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что «нормандский формат» остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украины.

«"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации», - заявил глава МИД ФРГ по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран-членов Европейского союза.

При этом, как отметил Маас, на данный момент он не может сказать, «удастся ли это» в рамках работы «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция), а также добавил, что не знает, состоится ли новая встреча в данном формате, и когда она будет, если состоится, пояснив, что сейчас по данному вопросу идут консультации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал контролируемой ситуацию в Донбассе, однако выразил надежду, что данный вопрос будет возможно обсудить в рамках «Нормандской четверки» на высшем уровне в ближайшие время.