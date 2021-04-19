Экс-президент Чехии заявил, что Прага сфабриковала дело о взрывах в Врбетице

Вацлав Клаус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующие власти Чехии сфабриковали дело о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице для того, чтобы держать в страхе народ и манипулировать им. Так считает бывший президент республики Вацлав Клаус.

Как отметил экс-президент Чехии, на фоне «коронавирусной истерии» в стране, а также общего дефицита информации распространять фейки довольно легко.

«Ковидом людей нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что запуганным народом легче управлять», - заявил бывший глава республики.

Кроме того, Клаус напомнил о парламентских выборах, которые должны состояться в октябре. При этом, как он считает, если бы в США президентом был переизбран Дональд Трамп, то «не появилось бы запоздалое дело» о взрыве на складе в Врбетице.

Напомним, днем ранее, 17 апреля, власти Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.