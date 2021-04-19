ФАС проверит рост цен на курортах после закрытия Турции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на российских курортах. Для этого специалисты сравнят динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах страны в 2018 – 2021 годах. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев на совещании Комитета Совета Федерации по социальной политике, чьи слова приводятся на официальном сайте ведомства.

- Анализ позволит определить насколько рост цен, связанный с сезонностью, пандемией и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка, - объяснил он.

Отмечается, что отраслевой особенностью туризма является сезонность, которая запускает «качели» с периодическим повышением и снижением цен на курортах. Кроме того, увеличение стоимости гостиничных услуг в России может быть связано с сокращением возможностей для выездного туризма или отсутствием возможности удовлетворить внезапно возросший спрос на внутреннем рынке.

Специалисты ФАС и Ростуризма уже приступили к разработке мер для пресечения возможных недобросовестных практик, например, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам.

Как сообщал сайт kp.ru, Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня текущего 2021 года из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией на территории этих стран.