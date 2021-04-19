Владимир Путин рассказал о темах послания к Федеральному собранию

Путин проводит совещания по подготовке послания Федеральному собранию. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел с руководством правительства и администрации главы государства совещание о подготовке к запланированному на этой неделе посланию Федеральному собранию, сообщает телеканал "Россия-24".

- При выработке мер к посланию нужно рачительно отнестись к финансам, чтобы каждый рубль пошел на пользу экономике и поддержку людей, - заявил Путин.

Также глава государства отметил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному Собранию.

Ранее о планах проведения совещания рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, по словам которого на мероприятии должны были "согласовать основные положения будущего послания".

Ранее президент РФ Владимир Путин уже сообщал, что подготовка к посланию началась. С начала марта этого года он провел отдельные встречи с руководством кабинета министров, посвященное итогам выполнения его прошлогодних посланий. Глава государства не раз акцентировал внимание на том, что обсуждаемые темы и замечания, сделанные участники встречи важны для него в свете работы над посланием 2021 года.