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Политика11 марта 2021 17:10

Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Песков ранее сообщил, что дата послания президента пока неизвестна
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию.

- Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, - заявил российский президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному Собранию пока не назначена, а позже Песков сообщил, что дата послания президента парламенту страны в этом году "сдвигается вправо". Он также добавил, что пока не может назвать дату "даже ориентировочно".