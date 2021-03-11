Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию.

- Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, - заявил российский президент на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному Собранию пока не назначена, а позже Песков сообщил, что дата послания президента парламенту страны в этом году "сдвигается вправо". Он также добавил, что пока не может назвать дату "даже ориентировочно".