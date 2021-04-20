Самолет ВВС Колумбии сопроводил российский Ил-96

Ил-96 Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Военно-воздушных силы (ВВС) Колумбии заявили, что в понедельник поднимали в воздух свой самолет-перехватчик, чтобы сопроводить российский борт Ил-96.

Как уточняется в заявлении колумбийских ВВС, летевший из Москвы самолет Ил-96 правительства России был замечен утром 19 апреля в 09:22 по местному времени (17:22 мск). При этом военные страны отмечают, что российский борт имел разрешение на пролет, и тем не менее его решили сопроводить.

По информации, опубликованной на официальном сайте колумбийских ВВС, причиной этому послужило то, что национальная система противовоздушной обороны (ПРО) засекла, якобы самолет Ил-96 вошел в воздушное пространство Колумбии «в районе, отличающемся от разрешенного», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в этот же день российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват и сопровождение над Баренцевым морем двух самолетов-разведчиков из двух стран – Норвегии и США.