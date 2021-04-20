Присяжные пока не вынесли вердикт по делу о смерти Флойда

Брат Джорджа Флойда выступает перед прессой во время суда над полицейским Фото: REUTERS

Коллегия присяжных заседателей в суде Миннеаполиса (штат Миннесота) за несколько часов обсуждения так и не смогла вынести вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Совещание продолжится во вторник, а члены жюри проведут ночь в гостинице, сообщает местная газета Star Tribune.

Между тем, по мнению некоторых экспертов, затянувшееся обсуждение присяжных заседателей может означать, что они, скорее всего, вынесут оправдательный вердикт. Временных ограничений на принятие окончательного решения американскими законами не предусмотрено, но оно должно быть принято единогласно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Миннеаполиса опасаются, что после оглашения вердикта в городе могут вспыхнуть новые протесты с беспорядками, поэтому заранее позаботились о защите безопасности граждан.