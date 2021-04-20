В Миннеаполисе ожидают массовые протесты после вердикта по делу о смерти Флойда

Демонстрация с требованием вынести строгий приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе Фото: REUTERS

В ожидании вердикта по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, власти Миннеаполиса (штат Миннесота) усиливают меры безопасности, передает Национальное общественное радио США.

По его данным, в город стянуты дополнительные силы полиции, на помощь местным правоохранителям прибыли 120 коллег из соседних штатов Огайо и Небраска. Кроме того, к охране порядка подключили около трех тысяч бойцов Нацгвардии, а рядом со зданием суда возвели железобетонное ограждение. Таким образом городские власти готовятся к тому, что после оглашения вердикта в Миннеаполисе снова могут начаться массовые протесты и беспорядки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании белый полицейский, в Штатах вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В частности, протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.