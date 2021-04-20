Россия занимает 87 место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия занимает 87 место в мире по среднесуточной заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день в РФ 5,8, мы находимся на 87-м месте»,- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе международной конференции «Эпидемиологическое благополучие» во вторник, 20 апреля.

Глава ведомства отметила, что по количеству тестов на коронавирус из расчёта на миллион населения Россия занимает место в первой десятке.

Напомним, днем ранее, 19 апреля, выявили 8 589 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 710 690 человек. Кроме того, за сутки зарегистрировали 346 летальных исхода, а вылечили 6 818 человек. За весь период пандемии жертвами вируса в стране стали 105 928 заразившихся, а выздоровели 4 333 598 пациентов, что составляет почти 92 процента от общего числа заболевших.