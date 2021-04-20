Google определился, чей борщ

Google признал борщ российским блюдом
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Борщ вошел в список из десяти российских блюд, которые вошли в историю. Перечень опубликовал сервис "Google Искусство и культура".
Борщ оказался на пятом месте. Авторы списка отметили, что история блюда "уходит в глубину столетий". Также было замечено, что этот суп имеет десятки разных вариаций, в том числе и украинский — с тертым салом и чесноком.
Лидером списка стал винегрет: авторы выделили его за одновременно горький и сладкий вкус. Второе место занял салат оливье, который, как отметили в тексте, популярен не только в России, но и на Украине, в Турции Иране, Израиле, Монголии и странах Латинской Америки. Третье место заняли сырники, популярные в России, Белоруссии, Украине, Латвии и Сербии.
Первая пятерка списка российских блюд, вошедших в историю, выглядит так:
— Винегрет;
— Салат оливье;
— Сырники;
— Пельмени;
— Борщ.
Ранее министерство культуры Украины заявило, что борщ является украинским национальном блюдом. Чиновники и активисты собирались добиваться того, чтобы суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо.