Google определился, чей борщ

Google признал борщ российским блюдом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борщ вошел в список из десяти российских блюд, которые вошли в историю. Перечень опубликовал сервис "Google Искусство и культура".

Борщ оказался на пятом месте. Авторы списка отметили, что история блюда "уходит в глубину столетий". Также было замечено, что этот суп имеет десятки разных вариаций, в том числе и украинский — с тертым салом и чесноком.

Лидером списка стал винегрет: авторы выделили его за одновременно горький и сладкий вкус. Второе место занял салат оливье, который, как отметили в тексте, популярен не только в России, но и на Украине, в Турции Иране, Израиле, Монголии и странах Латинской Америки. Третье место заняли сырники, популярные в России, Белоруссии, Украине, Латвии и Сербии.

Первая пятерка списка российских блюд, вошедших в историю, выглядит так:

— Винегрет;

— Салат оливье;

— Сырники;

— Пельмени;

— Борщ.

Ранее министерство культуры Украины заявило, что борщ является украинским национальном блюдом. Чиновники и активисты собирались добиваться того, чтобы суп включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционное украинское блюдо.