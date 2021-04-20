Подлодки и корабли Северного флота РФ проводят учения

Подводные лодки и корабли Северного флота России проводят учения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подводные лодки и корабли Северной флота России вышли в море для учений. Также в маневрах задействованы сухопутные войска и армии ВВС и ПВО.

В сообщении министерства обороны России указано, что на различных этапах учений планируют задействовать атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, а также авиацию.

Также особое внимание уделят обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктическом регионе. Также будут проведены спасательные операции, умения по оказанию помощи на море, разрешению кризисных ситуаций, защите и обороне морских коммуникаций.

Сообщается, что учения проходят под руководством главкома Военно-морского флота России Николая Евменова.

Напомним, 19 апреля в Арктике начались межвидовые командно-масштабные учения, в которых принимают участие корабли, атомные подводные лодки и ПВО, под руководством главнокомандующего ВМФ России.