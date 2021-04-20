Чехия призывает ЕС и НАТО выслать российских дипломатов из солидарности. Фото: Антон ПИКУС

Глава МИД Чехии Ян Гамачек планирует обратиться к партнерам по ЕС и НАТО c просьбой выслать российских дипломатов.

"Мы призываем страны ЕС и НАТО к коллективным действиям, направленным на высылку из солидарности", — цитирует министра AFP.

Напомним, ранее 18 российских дипломатов были высланы из Чехии. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, дипломаты работают на российские спецслужбы. Кроме этого, чешские власти обвинили Москву в причастности ко взрыву в 2014 году в деревне Врбетице. Как утверждают местные СМИ, инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения чешских коллег слеплены на скорую руку и похожи на абсурд. При этом в Совфеде РФ назвали действия Праги чушью. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.