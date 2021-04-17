В Совфеде назвали чушью обвинения Праги в причастности разведчиков РФ к взрыву в 2014 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление Праги о том, что российские разведчики имеют отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

"Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас", - сказал сенатор ТАСС.

При этом стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия пропорционально ответит на высылку 18 российских дипломатов из Чехии.

Напомним, что российским дипломатам дали 48 часов, чтобы покинуть Чехию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия коллег. Она отметила, что Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами.