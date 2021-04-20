Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Минтруд сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 1,63 млн человек.

"Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, также продолжает снижаться. Сейчас, по состоянию на 20 апреля, это число составляет 1,63 млн человек, что почти на 300 тысяч меньше, чем месяцем ранее, и более чем на 2 млн человек меньше, чем в сентябре прошлого года", - отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что ранее российские власти предприняли последовательные меры по поддержанию экономической активности и занятости, что в данный момент положительно повлияло на ситуацию с безработицей в стране.

Миндруд отметил, что каждый регион реализуют комплексы мероприятий по поддержке занятости. При этом ранее правительство составило индивидуальную адресную программу по восстановлению занятости населения страны с учетом территориальной специфики рынка труда. Также ранее были развернуты программы обучения и субсидирования найма безработных.

Ранее президент РФ поручил правительству разработать меры по трудоустройству безработных граждан. Он назвал безработицу основной проблемой страны.