В Госавтоинспекции рассказали, как изменился порядок приема экзаменов на права после вступления в силу нового регламента испытаний

Число учеников автошкол, сдавших экзамен, сократилось с 46% до 30% после того, как в России 1 апреля 2021 года вступил в силу новый регламент испытаний на право управления транспортным средством, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Николай Гиляков.

Он также отметил, что доля учеников, сдавших экзамен с первого раза, составляла в марте 26%, а в апреле достигла 13,5%.

Николай Гиляков также сообщил, что экзаменационный маршрут теперь не определён заранее, и инструктор не может помочь отточить все навыки учащегося только по одному пути. Теперь экзаменационный маршрут состоит только из списка улиц и перекрёстков, на котором кандидат в водители должен показать свои навыки вождения.

При этом, отвечая на частый вопрос представителей автошкол о том, нужен ли теперь лицензированный автодром для получения заключения Госавтоинспекции, эксперт заявил, что в этой сфере правила остались прежними.

- Требования к учебно-материальной базе автошкол установлены примерными программами профессионального обучения водителей транспортных средств. Соответственно, для проведения профессионального обучения оно является необходимым условием реализации образовательных программ. Никто отменять наличие автодрома и закрытой площадки для автошкол не собирается. Заключение даётся подразделением Госавтоинспекции, - рассказал Николай Гиляков.

Полковник полиции также ответил в программе "Россия в движении" на вопрос слушателя о том, будут ли считать экзамен несданным, если ученик не выполнит обгон и опережение.

- Дело в том, что проверка выполнения таких манёвров, как обгон и опережение, установлена не только новым административным регламентом. Эти же манёвры содержался в предыдущем регламенте. Выполнение обгона и опережения было и остается обязательным условием проведения практического экзамена, - добавил начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг ГУОБДД МВД России.

Ведущий программы Антон Челышев также зачитал вопрос радиослушателей о том, кто, с точки зрения законодательства, является водителем во время сдачи экзамена, и кто будет нести ответственность в случае ДТП.

- Водителем является лицо, управляющее транспортным средством. В данном случае, при проведении экзамена, лицом, управляющим транспортным средством, является как раз кандидат в водители, - сообщил Николай Гиляков, отметив, что во время учебной езды водителем транспортного средства считается инструктор.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на право управления транспортным средством. Теперь при экзамене кандидат в водители не будет сдавать "площадку", а за одну из 19 грубейших ошибок кандидата в водители будут отправлять на пересдачу.