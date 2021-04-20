"Манчестер Сити" вслед за "Челси" покидает Суперлигу

"Манчестер Сити" вслед за "Челси" выйдет из Суперлиги. Фото: REUTERS

Команда «Манчестер Сити» планирует отказаться от участия в Суперлиге Европы вслед за "Челси".

Если «Манчестер Сити» примет такое решение официально, то, вероятно, Суперлигу ждет крах, пишет The Telegraph. Ранее стало известно, что «Челси» готовит документы о выходе из Суперлиги.

Более того, все 12 топ-клубов, которые основали футбольную Суперлигу, соберутся для обсуждения роспуска турнира, сообщает радио talkSPORT.

Напомним, ранее двенадцать футбольных клубов объявили о создании нового спортивного турнира. В список Суперлиги вошли команды "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Арсенал", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Барселона", "Реал", "Атлетико".

Эту операцию по образованию футбольной Суперлиги уже окрестили футбольным путчем. Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также организаторы чемпионатов этих стран уже выступили с осуждением создания Суперлиги.