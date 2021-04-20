Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российского лидеру Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса".

Украинский лидер обратился к Путину на русском языке.

"Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса", - сказал Зеленский, отметив, что ранее прошла встреча в "нормандском формате", на которой обсуждались возможное решение конфликта в ДНР.

Также Зеленский добавил, что Запад готов поддержать Украину и ввести более жесткие санкции против России:

"Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров".

Напомним, ранее Зеленский выразил обеспокоенность присутствием российских военных на границе с Украиной. Он заявил, что РФ якобы готовится к наступлению. Он обратился за консультацией к США и НАТО, при этом выразив надежду на скорейшее вступление Украины в альянс.

В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Более того, российская сторона неизменно выражает заинтересованность в том, чтобы Киев мирно урегулировал кризис в Донбассе. Однако все международные инициативы в этом направлении продолжают саботироваться Украиной.

Касательно российских войск, их маневры связаны с учениями в Южном военном округе: такая проверка боеготовности проходит в ВС РФ каждую весну и осень. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российские военные на своей территории вправе проводить учения где угодно, а также укреплять свои границы там, где считают нужным. По словам Пескова, передвижения российских военных внутри страны никого не касаются.