Seznam: МИД Чехии планирует объявить о новой высылке дипломатов РФ

Высылка не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Чехии объявит персоной нон грата новую группы российских дипломатов. Об этом во вторник сообщило пражское сетевое издание Seznam.

"Из нескольких источников, хорошо знакомых с ситуацией, редакции удалось узнать намеченный на среду план действий. Прежде всего, президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только (кандидат на этот пост. — Прим. ред.) Якуб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства", — сказано в статье. Отмечено, что высылка не коснется посла России в Чехии Александра Змеевского.

Напомним, что ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, которые по мнению Праги работают на российские спецслужбы. Также Россию обвинили во взрыве в Врбетице в 2014 году. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что чешские власти семь лет не смогли сформулировать ответ о том, что произошло в деревне, а главное кто к этому причастен. Она подчеркнула, что обвинения Праги абсурдные и безосновательны.

Власти Чехи обещали опубликовать доказательства причастности РФ ко взрыву в 2014 году, но позднее заявили, что не считают тот случай актом террора, а документы не будут представлены общественности. При этом подчеркнуто, что Прага готова выстраивать отношения с Россией с нуля.