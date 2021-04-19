МИД Чехии: реакция России на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция Москвы на высылку дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось. Такое заявление сделал вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек, который также временно исполняет обязанности главы МИД республики.

Как отметили в чешском внешнеполитическом ведомстве, среди 20 высланных из России сотрудников посольства Чехии есть заместитель посла.

Напомним, в минувшую субботу, 17 апреля, в Чехии заявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что подобным решением Прага подтвердила, что у них нет собственной линии поведения как на международной арене, так и в отношениях с Москвой. В ответ Россия объявила персонами нон-грата 20 сотрудников посольства Чехии.