В NASA заявили о продолжении сотрудничества с Россией над безопасностью на МКС

NASA и Роскосмос продолжат тесное сотрудничество по МКС Фото: NASA

NASA продолжит тесное сотрудничество с Роскосмосом по программе Международной космической станции (МКС), в том числе и над безопасностью ее экипажей, заявила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

«NASA и Роскосмос работали и продолжат тесно работать как партнеры над тем, чтобы безопасным образом проводить операции на МКС», - сказала она.

Стефани Ширхольц при этом подчеркнула, что Россия «подтвердила свое участие в программе МКС по меньшей мере по 2024 год, как и NASA, а также японское, европейское и канадское космические агентства», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что сроки эксплуатации МКС давно истекли, а состояние станции оставляет желать лучшего. Россия проведет техобследование МКС, после чего примет решение о выходе из проекта с 2025 года.

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