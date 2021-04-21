Байден: Обвинительный вердикт по делу Флойда – важный шаг в борьбе с расизмом

Президент США Джо Байден выступает с заявлением по делу Флойда Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, признанного виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По словам американского лидера, обвинительный вердикт присяжных может стать «гигантским шагом» вперед в борьбе с «системным расизмом» в Америке.

«Это было убийство среди бела дня, и оно сняло завесу для всего мира, который увидел этот системный расизм», - заявил Байден.

При этом глава Белого дома отметил, что обвинительные вердикты по подобным делам в Соединенных Штатах выносятся довольно редко, чаще присяжные оправдывают полицейских.

«Это может стать гигантским шагом вперед в деле установления справедливости в Америке. Но давайте также признаем, что такой вердикт также слишком редок», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед этим выступлением Байден позвонил родственникам Флойда.

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