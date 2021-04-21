В Мексике произошла авария на нефтехимическом предприятии Pemex

Аварии на объектах Pemex – не редкость Фото: REUTERS

На нефтехимическом предприятии «Морелос» мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex, расположенном в штате Веракрус на востоке страны, произошла авария. В результате, по предварительным данным, пострадали как минимум четыре человека – работники комплекса ожоги паром и были доставлены в больницу города Минатитлан.

«Нефтехимический комплекс «Морелос» прекратил работу из-за проблем с электроснабжением на участке турбогенераторов. На данный момент известно о четырех пострадавших, получивших ожоги паром, их жизнь вне опасности», - говорится в сообщении сообщении Pemex, опубликованном на странице компании в Twitter.

Подробности произошедшего не приводятся. Причины ЧП выясняются.

Между тем, как писал сайт kp.ru, аварии на объектах Pemex – не редкость. Напомним, в начале апреля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в том же штате Веракрус прогремели несколько взрывов, после чего вспыхнул крупный пожар. К счастью, тогда каким-то чудом обошлось без жертв и пострадавших.

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