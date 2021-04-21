Синоптик рассказал о колебании температуры в Центральной России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Непогода в центре европейской части России сохранится до конца текущей недели. Единственный день, когда температура будет на 3-4 градуса выше нормы, будет пятница, 23 апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уточнив, что разница в дневных температурах до конца недели будет доходить до семи градусов.

Как сообщил синоптик, в центре Европейской России температура до конца недели будет меняться в диапазоне от 6 до 18 градусов тепла. По его словам, будет то теплеть, то холодать, а также облачную погоду приносит южный циклон.

«Ветер южных направлений, но с юго-запада, а там сейчас нетеплая погода, но самое главное, что на небе плотные облака, которые не дают солнечным лучам прогреть подстилающую поверхность и, соответственно, воздух», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Вильфанд отмечает, что в четверг и пятницу, 22 апреля и 23 апреля, облака «поднимутся». В это время погода будет еще облачной, но с прояснениями, а ветер будет уже южный. «С Малой Азии будут идти воздушные массы, но комфортные», - заявил он, уточнив, что в субботу, 24 апреля опять произойдет изменение циркуляции, и вместе с восточным и северо-восточным ветром придет прохладная погода.

Согласно прогнозам, в среду, 21 апреля, жителям Европейской России стоит ждать похолодание до 6 градусов, в четверг, 22 апреля, ожидает рост температуры до 14 градусов, а на следующий день - до 18 градусов, но похолодание в субботу и воскресенье.

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