Путин: Все пособия должны выплачиваться в режиме одного окна

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все федеральные пособия, будут выплачиваться в режиме одного окна. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Без беготни, а просто по факту создания семьи, рождения ребенка», - заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что большинство государственных услуг через три года должны предоставляться в дистанционном формате.

«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - то есть на постоянной основе», - отметил российский лидер.

Кроме того, российский лидер предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц, а больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100 процентов от заработка уже в 2020 году.