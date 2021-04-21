Умер Пётр Котельников, последний из защитников Брестской крепости

Пётр Котельников с первых дней встал на защиту Брестской крепости. На тот момент ему было 12 лет. Фото: МЧС России

В Москве умер ветеран Великой Отечественной войны и последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости Пётр Котельников, сообщил белорусский телеканал СТВ.

Ветеран Котельников скончался в возрасте 91-го года. Портал tut.by сообщает, что он страдал от онкологического заболевания.

В 2020 году сайт KP.ru рассказывал, что 9 мая Петра Котельникова с Днём Победы поздравили пожарные с участниками авомотоклуба огнеборцев "Пламенные сердца". Из-за пандемии коронавируса были запрещены все массовые мероприятия, но бойцы присоединили к стреле лестницы украшенную ко Дню Победы люльку, и сотрудник МЧС, поднявшись на уровень третьего этажа, где жил Пётр Котельников, поздравил ветерана, а также спел "Катюшу.

Пётр Котельников родился в селе Долгово Пензенской области в 1929 году. Будучи 12-летним мальчиком, Котельников встал на защиту Брестской крепости, которую немцы взяли в кольцо 22 июня 1941 года. Участники защиты крепости почти месяц сражались с армией нацистской Германии. Им часто не хватало боеприпасов, медикаментов и воды. Позже об истории Котельникова выпустили художественный фильм "Брестская крепость".