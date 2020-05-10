К защитнику Брестской крепости Петру Котельникову примчались пожарные

В субботу, 9 мая, торжества (скромные, но очень душевные) в честь Дня Великой Победы и тех, кто защищал Родину, прошли во дворах домов ветеранов Великой Отечественной по всей стране.

Пожалуй, одним из самых трогательных был праздник, который устроили в столичном районе защитнику Брестской крепости Петру Павловичу Котельникову.

Пожарных сюда никто не вызывал - они примчались сами. Причём - в сопровождении участников автомотоклуба огнеборцев «Пламенные сердца».

Под балконом, играл духовой оркестр. Фото: Пресс-служба МЧС России

А среди оперативных сводок МЧС появилась и такая: «В связи с эпидемиологической обстановкой, применен стандартный для пожаров, и не стандартный для поздравлений способ - чтобы соблюсти все необходимые меры предосторожности и поприветствовать ветерана войны Петра Котельникова, во двор дома заехала пожарная техника. Бойцы присоединили к стреле лестницы украшенную ко Дню Победы люльку, и сотрудник МЧС поднялся на уровень балкона ветерана (это третий этаж. – прим. авт.), спел «Катюшу» и поздравил фронтовика с праздником».

В этот момент внизу, под балконом, играл духовой оркестр. Ветерана тепло поздравил замминистра МЧС России Алексей Серко, защитнику отсалютовали и «Пламенные сердца».

А Петр Павлович пожелал мотоциклистам хорошей дороги во время автомотопробега «Москва-Брест», в который ребята скоро отправляются.

Чтобы поздравить ветерана с Днём Победы, сотрудники МЧС поднялись к его балкону в спасательной люльке. Фото: Пресс-служба МЧС России

НАША СПРАВКА

Петр Котельников - единственный оставшийся сейчас в живых защитник Брестской крепости. Родился в 1929 году в селе Долгово Земетчинского района Пензенской области. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Война началась, когда он был 12-летним воспитанником музыкального взвода 44-го стрелкового полка. В Брестской крепости маленький солдат встретил первый день войны. Петр Котельников, как говорится в биографических справочниках, посвящённых участникам Великой Отечественной «отдал частичку своего сердца нашей Победе, готов был отдать и свою жизнь».

После войны, избрав путь военного, прослужил в Бресте более 20 лет. Затем многие годы работал инженером, электриком...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778349" frameborder="0"></iframe> К защитнику Брестской крепости Пётру Котельникову примчались пожарные.

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