Дмитрий Песков ответил, как долго Владимир Путин работает над посланием Федеральному Собранию

Песков рассказал о сроках подготовки послания Путина Федеральному собранию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин работает над текстом послания Федеральному собранию около полутора месяца, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Послание так или иначе является производным от повестки дня. Непосредственно текст готовится месяца полтора, - отметил пресс-секретарь президента. Фрагменты интервью приводит сайт KP.ru.

Песков также отметил в интервью, что для президента всегда приоритетны темы борьбы с бедностью и проблемы населения России.

- Президент чётко сказал, что он понимает, насколько всем тяжело пришлось, и он понимает, насколько актуальны проблемы доходов людей, которые понизились у многих, и проблемы бедности. И в этой связи вот эта последовательная линия президента на оказание помощи тем, кто нуждается в первую очередь, она нашла своё, конечно, подтверждение в полный рост, - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 21 апреля, президент России выступил с посланием Федеральному Собранию. Сайт KP.ru публиковал полный текст обращения Путина к парламенту.