В центре Москвы усилены меры безопасности Фото: Александр КОЦ

Правоохранительные органы усилили меры безопасности в центре Москвы из-за несанкционированной акции, анонсированной оппозицией. Об этом в среду, 21 апреля, передает специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

По его словам, сотрудники полиции в настоящее время дежурят около метро и в переулках рядом с заявленным маршрутом.

Пока что обстановка спокойная.

- Довольно большое количество журналистов с опознавательными знаками «пресса» и довольно много полиции, которая дежурит около выходов из метро и располагается по переулкам. Пока никаких задержаний не было, - сообщил корреспондент «КП».

Сотрудники полиции в настоящее время дежурят около метро и в переулках. Фото: Александр КОЦ

Напомним, ранее российская Генпрокуратура предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к несанкционированных акциям протеста, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. Полиция добавила, что любые агрессивные действия участников незаконных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расцениваться как угроза общественной безопасности и пресекаться.