В Белом доме прокомментировали слова Путина о Шерхане и шакале Табаки

В Белом доме прокомментировали слова президента России Владимира Путина о Шерхане и шакале Табаки. В американской администрации заявили, что у них "толстая шкура", и власти не собираются воспринимать эти слова на свой личный счет.

- Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа, — заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки во время брифинга.

Ранее Владимир Путин, говоря о нападках на Россию, вспомнил писателя Редьярда Киплинга и его произведения. Он отметил, что "вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки". Российский лидер добавил, что эти Табаки "подвывают, чтобы задобрить своего суверена". Он также заявил, что Россия сама будет определять, где находится "красная черта" в решениях, принятых другими государствами в отношении России.