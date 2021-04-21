США получили от России список высылаемых из Москвы дипломатов

Соединенные Штаты получили от России список высылаемых из Москвы дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты получили от России список высылаемых из Москвы дипломатов.

Прайс уточнил, что власти США получили "официальную корреспонденцию".

Он сообщил, что посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан пока находится в столице РФ, но в его планах вернуться домой на этой неделе.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заместителю посла США вручили ноту об объявлении 10 сотрудников американского посольства персонами нон-грата. Они должны покинуть территорию России до 22 мая, сообщили в ведомстве и добавили, что в ближайшее время последуют новые ответные на введение антироссийских санкций шаги.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил российскому послу России в Праге Александру Змеевскому протест в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы и потребовал вернуть их обратно.