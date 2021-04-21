Песков: России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

России и Белоруссии нужно привыкнуть жить в состоянии постоянной внешней угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его мнению, и Беларусь, и Россия, являются постоянными целями нападок со стороны других стран.

- Мы и по отдельности - Белоруссия и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна, - сказал официлаьный представитель Кремля во время выступления в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о нападках на Россию, вспомнил писателя Редьярда Киплинга и его произведения. Глава государства отметил, что "вокруг Шерхана крутятся мелкие Табаки". Кроме этого, российский лидер напомнил о том, что РФ способна сама определить, где находится "красная черта" в решениях, принятых другими государствами в отношении России.