Миллиардер назвал ипотеку "глупостью" и предупредил россиян о "заманухах" банков

Российский предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян не брать кредиты.

По его мнению, вместе с заманчивыми покупками, в том числе, когда речь идет о приобретении квартиры или дома, есть определённые риски.

- Сейчас очень многие покупают квартиры, потому что очень много предложений, "заманух" со стороны банков, рекламы со стороны застройщиков. Но реклама не содержит упоминаний о тех, кто потерял деньги на ипотеке. <…> Нет никакой квартиры. Все, что у тебя есть - это долг перед банком, - заявил миллиардер во время выступления на своем YouTube-канале.