Россияне рассказали, куда поедут на отдых летом
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда россияне планируют поездки на предстоящие летние месяцы.
Большинство интересуются рейсами внутри страны. 80,1% респондентов рассматривают российские туристические маршруты. Остальные – надеются отправиться за границу, сообщает RT.
Российские направления, на которые растет спрос:
Сочи - доля поиска 16,8%,
Симферополь - 14,3%,
Москва - 8,8%,
Санкт-Петербург - 8,3%,
Анапа - 7,8%,
Краснодар - 4,4%,
Калининград - 4,2%,
Геленджик - 2,8%,
Минеральные Воды - 2,3%,
Махачкала - 1,8%.
Топ зарубежных направлений:
Турция - 7,74%,
Армения - 5,9%,
Кипр - 5,4%.
Грузия - 5,1%,
Греция - 4,8%,
Италия - 3,2%,
Египет - 3,1%,
США - 2,8%,
ОАЭ - 2,7%,
Сербию - 2%.
В свою очередь ведущий аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский спрогнозировал, как будет меняться курс доллара в ближайшее время. Он допускает, что американская валюта несколько потеряет свои позиции и остановится в коридоре 73-75 рублей. Хотя при воздействии внешних факторов может быть обратная ситуация и доллар поднимется до 78 рублей, сообщает Свободная пресса.