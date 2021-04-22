Вакцина «Спутник V" может получить одобрение ВОЗ летом 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам встречи в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом заявил, что российская вакцина "Спутник V" может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения уже летом 2021 года.

"Мы с ним говорили о возможности такого решения сразу после завершения работы двух миссий, одна из которых уже сейчас находится в России, а вторая приедет в мае. Соответственно, если все это быстро делать, я думаю, что можно говорить о сроках, которые измеряются не месяцами, а неделями", - сказал он.

По словам Вершинина, одобрение вакцины будет серьезным подтверждением ее правильности, нужности и эффективности.

"Я думаю, что после того, как мы проведем такую спецификацию с ВОЗ, востребованность нашей вакцины будет очень весомой в мире", - сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, что вакцина "Спутник V" стала первым препаратом в мире для профилактики коронавирусной и инфекции в мире. Старейший научный журнал The Lancet опубликовал ранее результаты третьей фазы клинических исследований препарата, отметив, что его эффективность составляет 97,6%. Препарат по ускоренной программе зарегистрирован уже более в 60 странах мира.