Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко на сегодняшних переговорах в Москве обменяются мнениями по поводу раскрытия диверсионных планов против Белоруссии. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Президенты постоянно обсуждают текущие вопросы, каждый раз вопросов меньше не становится. У нас настолько многогранные отношения, настолько объемные задачи стоят в рамках Союзного государства, в рамках торгово-экономических отношений, все эти вопросы будут обсуждаться. В сегодняшней беседе также состоится обмен мнений по нынешней ситуации в плане последних событий с раскрытием диверсионных планов по отношению к Белоруссии, - рассказал пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков добавил, что диверсионные планы в отношении республики не должны помешать интеграционным процессам государств.

Представитель Кремля сообщил, что президенты России и Белоруссии начнут общение примерно в 17:00 по московскому времени. Беседа глав государств, вероятнее всего, будет достаточно продолжительной и может «уйти в поздний вечер».