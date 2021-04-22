Песков выяснит, в каком учебнике истории не сказано о Сталинградской битве

Дмитрий Песков пообещал узнать, какой учебник истории Путин критиковал в послании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что узнает у президента России Владимира Путина, о каком именно учебнике истории он говорил во время послания Федеральному Собранию.

- Меня вчера уже спрашивали журналисты, просмотрели многие учебники и пока не нашли. Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике идет речь, - заявил Песков на брифинге.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Путин в своей речи вчера, 21 апреля, возмутился учебникам истории и отметил, в некоторых из них сказано про второй фронт, но ни слова про Сталинград.

Сайт KP.ru поговорил с российскими педагогами, доктором исторических наук и авторами учебных пособий и узнал у них, встречаются ли в школах такие учебники истории.

Президент в своём выступлении также анонсировал выделение 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет для обновления домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности, в исторических городах России.