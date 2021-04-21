Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 апреля 2021 12:39

Путина возмутили современные учебники по истории: "Как будто не про нас"

По словам российского лидера, когда он открывает современные школьные учебники, с «удивлением» видит, что там написан
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимира Путина признался, что его возмущают некоторые современные учебники. Как он отметил, в некоторых из них сказано про второй фронт, но ни слова про Сталинград.

«Очень важно, чтобы для молодежи ориентиром в жизни служили победы и судьбы наших предков и современников. У ребят должна быть возможность в передовых форматах с нашими достижениями», - заявил российский лидер.

По его словам, когда он открывает современные школьные учебники, с «удивлением» видит, что там написано. «Как будто не про нас. Все что угодно написано. Бывает и что про Сталинградскую битву не сказано», - заявил он.