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Политика22 апреля 2021 15:19

Госдума одобрила закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Теперь агитацию будет нужно завершить до 00:00 первого дня выборов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Государственная дума одобрила закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Государственная дума одобрила закон об отмене "дня тишины" при многодневном голосовании

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума приняла закон, согласно которому при проведении многодневного голосования необходимо завершить агитацию до 00:00 первого дня выборов.

Такая правка была внесена ко второму чтению проекта о сроках обжалования решений комиссий на выборах, которые касаются отказа в регистрации кандидатов или в заверении списка кандидатов.

Изменения вносятся в законы "Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме граждан" и "О выборах депутатов Государственной думы".

Также по новому закону, решение избирательной комиссии по жалобе об отказе в регистрации можно оспорить только в суде. Теперь суд не может отменить решение комиссии о регистрации кандидата или списка кандидатов в связи с нарушением оформления необходимых документов, если комиссия не уведомила потенциального кандидата об этом заранее.

Ранее Государственная дума в третьем чтении приняла пакет законопроектов, запрещающий госслужащим и военным иметь вид на жительство в других странах. Также эта категория граждан должна уведомить своей начальство о прекращении российского гражданства, получении гражданства другой страны или получении вида на жительство за рубежом.