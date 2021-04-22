Умерла Диля Абдрашитова, финалистка "Битвы экстрасенсов"

Умерла финалистка "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова. Фото: скриншот видео

После борьбы с тяжелым заболеванием в возрасте 53 лет умерла финалистка "Битвы экстрасенсов" Диля Абдрашитова. Сообщается, что женщина скончалась 13 апреля в Нижнекамске, но известно об этом стало только сейчас.

- Умерла наша любимая мамочка Абдрашитова Диля. Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком, — сообщила ее дочь, уточнившая, что Абдрашитова умерла от тяжелой болезни.

Шаманка была участницей седьмого сезона "Битвы экстрасенсов". По ее словам, свой дар она унаследовала от прадеда, известного калмыцкого шамана.

Ранее появилась информация, что бывшему ведущему "Битвы экстрасенсов" Сергею Сафронову поставили диагноз лимфома Ходжкина - злокачественное заболевание лимфоидной ткани, поражение лимфатических узлов. Сейчас Сергей Сафронов настроен решительно на выздоровление и окружен поддержкой и заботой близких. Кроме того, иллюзионист доверяет врачам.