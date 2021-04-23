Грета Тунберг назвала "позором" использование в 2021 году ископаемого топлива

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала страны за недостаточные действия по борьбе с климатическими изменениями, а также нежелание отказаться от использования ископаемого топлива. Об этом 18-летняя девушка заявила на видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей Конгресса США и проходившей одновременно с саммитом по климату.

- Сегодня 2021 год. И тот факт, что <...> мы по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно - через налоги - является позором, - высказалась Тунберг.