Оформление налогового вычета из НДФЛ упрощается для россиян с 21 мая 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России с 21 мая 2021 года граждане смогут получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке. Об этом россиянам напомнили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Теперь вычет можно будет оформить автоматически, то есть без сбора документов и без необходимости посещать налоговую. Все что потребуется - заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

- Камеральную проверку будут проводить один месяц вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо обычного месяца, - объяснили в ведомстве "Российской газете".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Он упрощает порядок получения налогового вычета.

Напомним, россияне могут получить обратно до 13% от стоимости квартиры. Но здесь есть свой лимит: максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, составляет 2 миллиона рублей.