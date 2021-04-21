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Экономика21 апреля 2021 12:11

Без похода в налоговую и кучи документов: получение вычета упростили

Для этого не придется даже заполнять декларацию
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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Новый закон упрощает порядок получения налогового вычета за покупку жилья или земли, на погашение процентов по ипотеке и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Новый закон упрощает порядок получения налогового вычета за покупку жилья или земли, на погашение процентов по ипотеке и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс. Он упрощает порядок получения налогового вычета за покупку жилья или земли, на погашение процентов по ипотеке и по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. По новым правилам, вычет можно будет получить онлайн, без похода в налоговую инспекцию.

Изменения вступят в силу 1 января 2022 года. Упрощенные правила будут работать для налоговых вычетов, возникших в 2021 году. Иными словами, если вы купили квартиру в 2021 году, то начиная с 1 января 2022-го сможете подать заявление на налоговый вычет через интернет. Если же вы купили ее в прошлом году, то вам придется заполнять декларацию по старинке.

Рассказываем, как оформить налоговый вычет по упрощенным правилам.

1. Открываете сайт ФНС nalog.ru, заходите в свой личный кабинет. Если у вас нет учетной записи, заводить ее необязательно – можно войти, используя свой логин и пароль от портала Госуслуг.

2. Заполняете в личном кабинете заявление на получение налогового вычета и указываете реквизиты счета, на который вы хотите получить деньги. Полностью заполнять декларацию и подавать в налоговую кучу документов, как сейчас, не придется. Нужные данные подтянутся автоматически, а все недостающие документы налоговики должны будут собрать сами.

3. Ждете результата проверки и денежного перевода. По новым правилам, налоговикам дается месяц на проверку и потом еще 15 дней, чтобы перечислить деньги на ваш счет. Но если налоговая заподозрит, что вы предоставили недостоверные данные, проверку могут продлить до трех месяцев.

По существующим правилам, у налоговой есть 90 дней на проверку и еще 30 – на то, чтобы перечислить вам деньги.

КСТАТИ

Сколько денег можно получить

Право на налоговый вычет имеют россияне, которые работают официально и платят НДФЛ.

Налоговый вычет на квартиру. Вы можете получить обратно до 13% стоимости квартиры. Но есть лимит: максимальная сумма, с которой можно вернуть НДФЛ, составляет 2 млн рублей. Получается, с покупки квартиры вы имеете право получить от государства не больше 260 тысяч.

Налоговый вычет на проценты по ипотеке. Вы можете вернуть себе 13% уплаченных по ипотечному кредиту процентов. Здесь лимит выше – 3 млн рублей, то есть вы можете получить от государства до 390 тысяч.

Налоговый вычет по индивидуальному инвестиционному счету. Здесь также можно вернуть 13% суммы, которую вы внесли на свой индивидуальный инвестиционный счет в течение года. Лимит - 400 тысяч рублей. Таким образом, вы можете получить до 52 тысяч рублей за год.

Экономика: ДЕНЕЖКИ